Bozyazı ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Bozyazı Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneğince Mahmutbey Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim'i okundu, dua edildi.

Semazenlerin gösteri sunduğu programa, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Halil Müftü, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, Dernek Başkanı Adem Veyis, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Veyis, gazetecilere yaptığı açıklamada, Engelliler Haftası'nda toplumsal duyarlılığı artırmak için bir araya geldiklerini söyledi.