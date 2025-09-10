Bozyazı'da Eğitim Toplantısı Yapıldı
Bozyazı ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul müdürleri toplantısı, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda okul güvenliği ve yapılacak çalışmalar ele alındı.
Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığındaki toplantı Bozyazı Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Okul güvenliği, yapılacak çalışmalar, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile taşımalı eğitim servisleri konularının ele alındığı toplantıda katılımcılar görüşlerini sundu.
Katılımcılara teşekkür eden Topsakaloğlu, okul yöneticilerine başarı dileklerinde bulundu.
Toplantıya okul müdürlerinin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Bülent Akgün, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu da katıldı.
