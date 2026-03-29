Bozyazı ilçesinde bağımlılıkla mücadele yöntemleri anlatıldı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucunun zararları ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Alo 191 Uyuşturucuyla Mücadele Danışma Hattı tanıtıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'nde park, çay bahçesi ve pazar yerinde vakit geçiren vatandaşlarla görüştü.
Vatandaşlara uyuşturucunun zararlarını anlatan ekipler, bağımlılıkla mücadele yöntemleri konusunda bilgi verdi.
Ekipler, Alo 191 Uyuşturucuyla Mücadele Danışma Hattı'nı tanıttı, ücretsiz uzman desteği alınabileceğini kaydetti.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik