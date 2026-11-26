Bozyazı'da afet müdahale planı Kaymakam Topsakaloğlu başkanlığında ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde olası afetlere hazırlık ve müdahale süreçleri Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi. Toplantıda ilçe afet müdahale planı çalışmaları ile acil durumlarda kurumlar arası koordinasyon ele alındı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde olası afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla toplantı yapıldı.
Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçe afet müdahale planı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantıda, acil durumlarda kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanması ile müdahale süreçleri ele alındı.
Kaynak: AA