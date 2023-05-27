Bilecik'in Bozüyük ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak yağış nedeniyle sel oluşurken bazı ekili arazilerde ve Kovalıca Köyü yollarında hasar oluştu. Çöken ağıldaki 15 küçükbaş hayvan telef oldu. Bazı evleri su bastı ve ekili araziler zarara uğradı.

Bozüyük'te şiddetli yağış sele neden oldu: Ağıl çöktü, 15 hayvan telef oldu

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak yağış nedeniyle sel oluşurken bazı ekili arazilerde ve Kovalıca Köyü yollarında hasar oluştu. Olayı duyar duymaz olay yerine giden Milletvekili Halil Eldemir, İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, AFAD, İl ve İlçe Özel İdaresi yetkilileri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Çöken ağıldaki 15 küçükbaş hayvan telef oldu. Bazı evleri su bastı ve ekili araziler zarara uğradı. Köy Muhtarı İsabali Yılmaz, köy genelinde ekili araziler ve köy yollarında hasar olmasına rağmen can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu kaydetti. Buğday, pancar ve ayçiçeği ekili yaklaşık bin 500 dönüm arazinin selden zarar gördüğünü ifade etti. Başta AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri başta olmak üzere ilgili kurumlarca gerekli çalışmalarının ivedilikle yapıldığını söyledi.