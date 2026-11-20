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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobille panelvan minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Ç. (57) idaresindeki 06 VIP 94 plakalı panelvan minibüs, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra mevkisinde Orhan A'nın (42) kullandığı 16 AAY 44 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle panelvan minibüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından her iki araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkartıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Gülümser Ay (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan minibüs sürücüsü Mehmet Ç. Yunus Emre Devlet Hastanesine, otomobil sürücüsü Orhan A. ile yolcu olarak bulunan Hüseyin A. (70) ise Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA