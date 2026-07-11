Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

E.Ö. yönetimindeki 26 AHY 549 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Aşağı Armutlu mevkisinde İ.Ü. idaresindeki 11 AAJ 974 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmasının etkisiyle araçlar, refüjdeki su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki T.Ö. ve Z.Ü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan kara yolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.