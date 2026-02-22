Haberler

Bilecik'te yıllardır süren imar sorunu çözüme kavuşturuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, belediye ve köy muhtarlığı işbirliğiyle uzun yıllardır çözülmeyen imar sorunu çözüme kavuştu. Baharözü Mahallesi'nde mahalle statüsünün kazandırılması, altyapı ve diğer hizmetlerin yapılması ile tapular bir ay içinde vatandaşlara verilecek.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye ve köy muhtarlığı işbirliğinde uzun yıllardır çözüme kavuşmayan imar sorununun çözüldüğü bildirildi.

Baharözü Mahallesi Muhtarı Selim Gençer, yaptığı açıklamada, köyün mahalle statüsüne geçirilmesiyle birlikte Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun destekleri ile başta altyapı olmak üzere kanal çalışması, fiber internet altyapısı, mezarlıkların bakımı, cami içi ve çevre düzenlemesinin yapıldığını söyledi.

Girişimleri sonucu yıllardır süren imar sorununun da çözüme kavuşturulduğunu aktaran Gençer, tapuların bir ay içinde vatandaşlara verileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı

Kameraya bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı! Dört uzvunu birden kaybetti
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı

Kameraya bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Randevu bulamayınca doktora taşlama şiir yazdı

İstediği olmayınca doktora taşlama şiir yazdı