Haberler

Bilecik'teki 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

M.Y. (33) idaresindeki 26 AJM 417 plakalı otomobil, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Diğer kazada da T.S'nin (53) kullandığı 16 SBJ 60 plakalı otomobil, Bozüyük-Bursa kara yolunun Muratdere mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan C.T. (56) yaralandı.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

Telegram üzerinden kan donduran pazarlık! Diyaloglar pes dedirtti
Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Hayatının baharındaydı
Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!

Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!
Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum
Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem

Linke tıklayan yandı! Dolandırıcılardan ramazanda akılalmaz yöntem
Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler

Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler