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Bozüyük'te bir evde uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Bozüyük'te bir evde uyuşturucu bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Bozüyük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin bir evde ve kişilerin üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu ile aparat bulundu; gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında kullanmak, ev sahibi hakkında ise imal ve ticaret suçundan işlem başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu bir evde ve burada bulunan kişilerin üzerinde arama yaptı???????.

Yapılan aramada, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ile aparat bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", ev sahibi hakkında da "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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