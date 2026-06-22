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Bozüyük AKUT'tan "Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi"

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Bozüyük AKUT Arama Kurtarma Derneği, afet sonrası kentsel yıkım senaryolarına hazırlık amacıyla 11 gönüllüye teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

Bozüyük AKUT Arama Kurtarma Derneği'nce, Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi yapıldı.

AKUT'tan yapılan açıklamada, Bozüyük ve Eskişehir ekiplerinden 11 AKUT gönüllüsü ile birlikte afet sonrası oluşabilecek kentsel yıkım senaryolarında, afetlere hazırlık, gönüllülük kültürünün geliştirilmesi ve operasyonel kapasitenin artırılması amacıyla AKUT yerleşkesinde teorik ve uygulamalı eğitim gerçekleştirildiği kaydedildi.

Eğitimde, kentsel arama kurtarma temel prensipleri, enkaz güvenliği, olay yeri organizasyonu, ekip koordinasyonu, güvenli çalışma yöntemleri, arama teknikleri, temel kurtarma uygulamaları, ekipman kullanımı ve operasyon disiplini konularında uygulamalı eğitimler verildiği belirtilen açıklamada, gönüllülerin yalnızca operasyon anında değil, yıl boyunca sürdürülen eğitim ve tatbikat süreçleriyle hazır tutulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Bozüyük ve Eskişehir ekiplerinden katılan gönüllülerin, eğitim süresince farklı senaryolarda birlikte çalışarak ekipler arası koordinasyonunun güçlendirme ve ortak operasyon kültürünü geliştirme fırsatı bulduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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