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Boztepe köyünde jeotermal kaynak arama projesi iptal edildi

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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Boztepe köyü yakınlarında özel bir şirket tarafından jeotermal kaynak aranmak üzere 8 ayrı sondaj kuyusu açılması projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sonlandırıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Boztepe köyü yakınlarında özel bir şirket tarafından jeotermal kaynak aranmak üzere 8 ayrı sondaj kuyusu açılması projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sonlandırıldı.

Keşan ilçesine bağlı Boztepe köyü yakınlarında 1'inci derece tarım arazileri ve mera alanında yapılmak istenen jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışması projesi ÇED sürecinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sonlandırıldığı bildirildi. Geçen yıl, temmuz ayında Keşan'a bağlı Boztepe köyü yakınlarında özel bir şirket tarafından jeotermal kaynak aranmak üzere 8 ayrı sondaj kuyusu açılmasına karşı Keşan Kent Konseyi önderliğinde hukuk mücadelesi başlatılmış, Boztepe, Akçeşme ve Türkmen köylerinde projeden vazgeçilmesi için vatandaşlardan toplanan imzalar Edirne Valiliği'ne gönderilmişti.

Boztepe Çevre Platformu Sözcüsü Ali Karakaş, yaptığı açıklamada, Boztepe halkının kazandığını belirterek, "Köyümüz ve komşu köylerde yapılmak istenen jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışması projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Edirne İl Müdürlüğü tarafından yapılan ilanla sonlandırılmıştır. Bu karar, köyümüz ve çevre köylerimizde büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Bölgemiz için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bu projenin iptalinde, sürecin başından itibaren bilgi ve tecrübesiyle yanımızda olan Eski Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz'e, hukuki destek sağlayan Edirne Barosu yönetimine ve imzalarıyla destekleyerek sürecin takibinde bizleri yalnız bırakmayan çevre köy halkı ve muhtarlıklarına teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çevresel Etki Değerlendirme İklim Değişikliği Boztepe Edirne Keşan Güncel Haberler

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