Haberler

Bozma kararı sonrası FETÖ’den yeniden yargılanan Mustafa Boydak'ın eşi beraat etti

Bozma kararı sonrası FETÖ’den yeniden yargılanan Mustafa Boydak'ın eşi beraat etti
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de esi Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak'ın FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eşi Müjgan Boydak'a verilen 7,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan Boydak, delil yetersizliğinden beraat etti.

Eski KAYSO Başkanı Mustafa Boydak'ın eşi ev kadını Müjgan Boydak hakkında, FETÖ üyesi olmak suçundan açılan davanın 4 Aralık 2018'de dördüncü duruşmasında hakim karşısına çıktı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Müjgan Boydak ile avukatları hazır bulundu. 'Örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla son kez hakim karşısına çıkan Boydak, üzerine atılan suçlamaları reddederek, beraatını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu Boydak'ı, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf ve Yargıtay süreci göz önüne alınarak, tutuksuzluk halinin devamına ve ceza kesinleşince kadar yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.

BOZMA KARARI

Sanık Meral Boydak'ın avukatlarının itirazı sonrası dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Burada da yerel mahkemenin kararında hukuka aykırılık görülmeyen dosya, temyiz edilerek Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 3'üncü Ceza Dairesi yapılan incelemede; yerel mahkeme ve istinaf mahkemelerinin kararlarını hukuka uygun bularak onadı. Sanık avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden 3'üncü Ceza Dairesi'ne gönderdi. Yapılan inceleme sonrası dosyada bu kez bozma kararı verilerek, hükmün kaldırılarak dosyanın yeniden yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

YENİDEN YARGILANDI

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Müjgan Boydak duruşmaya başka bir şehirdeki adliyeden SEGBİS ile katıldı. Son savunması istenen Boydak, "Diyeceğim bir şey yok. Yargıtay bozma ilamına uyulsun" dedi.

BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda sanık Müjgan Boydak'ın 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal istifa etti

İsmail Kartal istifa etti
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da: Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum

Erdoğan'dan baba ocağında olay "seçim" mesajı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Raphinha'nın durmaya niyeti yok: Tarihe geçti

Bu adamı kim durduracak?
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır

Mide bulandıran iddiayı, mahkemede kabul etti: Maalesef...
Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin bir açıklama da AK Parti'den

Mansur Yavaş'la ilgili bir açıklama da AK Parti'den
Takımı geride olan Aziz Yıldırım devre arasında harekete geçti

İlk yarıdaki oyun canına tak etti! Devre arasında yaptığı şey bomba
Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Sadece 74 bin TL kar etmiş ama para trafiği 200 milyondan fazla

Eşini altınlara boğdu ama geliri bakın ne kadarmış
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var

Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama
Ayakta alkışlandı! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı halimiz haraptı'' diyor

Taraftarlar, yıldız isim için ''O olmasaydı halimiz haraptı'' diyor