Bozkurtlu Öğrenciler İçin Yardım Etkinliği Düzenlendi

Bozkurt Eğitime Destek Derneği tarafından Bozkurtlu öğrenciler için yardım etkinliği düzenlendi.

Enverpaşa Millet Bahçesi'nde öğrencilere destek amaçlı düzenlenen etkinlikte gelen misafirlere patlamış mısır, çay, etli pilav ve ayran ikram edildi.

Şenlik havasında geçen etkinlikte çeşitli yarışmalar da düzenlendi. Düzenlenen çekilişte, çeşitli hediyeler vatandaşlara dağıtıldı.

Dernek Başkanı Burak Karakaş, yaptığı açıklamada, 6 yılda 665 Bozkurtlu üniversite öğrencisine 3 milyon 340 bin lira burs imkanı sağladıklarını söyledi.

Programa, Belediye Başkanı Muammer Yanık, Bozkurtlular Dernek Başkanı Ali Peker, AK Parti İlçe Başkanı Utku Eren, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.