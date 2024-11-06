Bozkurt'ta Kar ve Sonbahar Renkleri Buluştu
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, sonbaharın renkleriyle birleşerek muhteşem manzaralar oluşturdu. Dron ile görüntülenen bu büyüleyici manzara, sarı, yeşil ve kırmızı tonlardaki ağaçların üzerindeki beyaz örtü ile süslendi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, sonbaharın renkleriyle birleşti.
İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtünün sonbahar renkleriyle bütünleşmesi, güzel görüntüler oluşturdu.
Göynük, Ortasökü ve Yaralıgöz mevkilerinde ağaçlarda sonbaharla oluşan sarı, yeşil ve kırmızı tonlara, kar yağışının ardından beyaz da eklendi.
Sonbahar ve karın oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.