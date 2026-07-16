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Bozkurt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programında saygı duruşu, dualar ve ödül töreni yapıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Bozkurt Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Yapılan duaların ardından gün dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, İlçe Emniyet Amiri Vekili Ali Can Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Utku Eren, MHP İlçe Başkanı Cemal Karakaya ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Halil Demir
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