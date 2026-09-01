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Bozkurt-Abana Devlet Hastanesi Hizmete Açıldı

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Bozkurt-Abana Devlet Hastanesi hizmete başladı.

Bozkurt-Abana Devlet Hastanesi hizmete başladı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, Abana Belediye Başkanı Seda Oyar, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu hastaneyi ziyaret etti.

Hastane yönetiminden bilgi alan Ekmekci, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ekmekci, hastanenin, Bozkurt ve Abana ilçelerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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