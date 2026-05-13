"Bozkır", Payidar Muhtar'ın Hikâyesiyle Siyasetin Trajikomik Yüzünü Anlatıyor

(İSTANBUL) - Muhtarlık seçimlerini kaybettikten sonra Cumhurbaşkanı aday adayı olan Payidar Muhtar'ın hikayesini anlatan "Bozkır" oyunu, mizah ve siyasi hicvi bir araya getiriyor. Doğukan Polat'ın tek kişilik performansıyla sahneye taşıdığı oyun, Kadıköy'deki Baba Sahne'de prömiyer yaptı.

Oyuncu Doğukan Polat, tek kişilik tiyatro oyunu "Bozkır" ile seyirci karşısına çıktı. Sertaç Sayın'ın yazıp yönettiği oyun, Kadıköy'deki Baba Sahne'de prömiyerini gerçekleştirdi. "Bozkır", Ankara'da yaşayan Payidar Muhtar'ın hikayesini anlatıyor. Ailesi kuşaklar boyunca muhtarlık yapmış olan Payidar, yıllardır süren bu düzeni devam ettiremeyince muhtarlık seçimlerini kaybediyor ve kendi hayatında yönünü kaybetmeye başlıyor. Taksi şoförlüğü, müezzinlik ve pavyon müzisyenliği gibi birbirinden farklı hayatların içinde dolaşan karakter, aslında sürekli olarak çevresinin ondan görmek istediği kişiye dönüşmeye çalışıyor.

Payidar Muhtar'ın Cumhurbaşkanı aday adayı olma kararı da kişisel bir iktidar arzusundan çok, ailesinin ve toplumun gözünde yeniden kabul görmek istemesinden kaynaklanıyor. Ancak bu süreç, onun kim olduğunu, gerçekten ne istediğini ve başkalarının beklentileriyle şekillenen bir hayatın insanı nasıl dönüştürdüğünü sorgulamasına neden oluyor.

Tek kişilik performansıyla sahnede yer alan Doğukan Polat, oyunun en güçlü taraflarından birini oluşturuyor. Polat, Payidar Muhtar karakterinin yaşadığı kırılmaları, savrulmaları ve dönüşümleri yüksek tempolu bir oyunculukla sahneye taşırken; oyun, mizah gücü yüksek dili ve siyasi hicivleriyle dikkati çekiyor. Taşra atmosferi içinde ilerleyen anlatı, modern bireyin toplum içinde kabul görme çabasını, kimlik arayışını ve sürekli başkalarının beklentilerine göre şekillenmesini yer yer sert, yer yer ironik bir tonla ele alıyor.

"Bozkır", aile baskısı, erkeklik rolleri ve toplumun birey üzerindeki yönlendirici etkisini ele alan anlatısıyla sezonun dikkat çeken tek kişilik yapımları arasında gösteriliyor."

Yapımcılığını Mehmet Küçükgünaydın'ın yaptığı oyunun afiş ve dekor tasarımı Rabia Kip Telek'e, kostüm tasarımı R. Dilara Akalın'a ait. Işık tasarımını Eren Uğurhan, hareket tasarımını Seda Özgiş gerçekleştirirken, müzik danışmanlığını Cem Erdost üstleniyor. Yönetmen yardımcıları Fatih Sevdi ve Tanıl Yöntem olarak yer alırken, dekor uygulaması Serkan Kavurt tarafından yapıldı. Afiş fotoğrafları Mürsel Çoban imzası taşırken, video çekim ve kurgu çalışmalarını Berkan Karadede ile Renas Gültekin gerçekleştirdi. Reji asistanlığını Seçil Aras ve Özlem Göksu Dura üstlenirken, yapım ekibinde Salih Ronayi Gültekin yer aldı. Oyunun yapım koordinatörlüğünü ise Ece Şahin ile R. Dilara Akalın yürüttü.

Kaynak: ANKA