Haberler

"Bozkır", Payidar Muhtar'ın Hikâyesiyle Siyasetin Trajikomik Yüzünü Anlatıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muhtarlık seçimlerini kaybettikten sonra Cumhurbaşkanı aday adayı olan Payidar Muhtar’ın hikâyesini anlatan "Bozkır" oyunu, mizah ve siyasi hicvi bir araya getiriyor. Doğukan Polat'ın tek kişilik performansıyla sahneye taşıdığı oyun, Kadıköy’deki Baba Sahne’de prömiyer yaptı.

(İSTANBUL) - Muhtarlık seçimlerini kaybettikten sonra Cumhurbaşkanı aday adayı olan Payidar Muhtar'ın hikayesini anlatan "Bozkır" oyunu, mizah ve siyasi hicvi bir araya getiriyor. Doğukan Polat'ın tek kişilik performansıyla sahneye taşıdığı oyun, Kadıköy'deki Baba Sahne'de prömiyer yaptı.

Oyuncu Doğukan Polat, tek kişilik tiyatro oyunu "Bozkır" ile seyirci karşısına çıktı. Sertaç Sayın'ın yazıp yönettiği oyun, Kadıköy'deki Baba Sahne'de prömiyerini gerçekleştirdi. "Bozkır", Ankara'da yaşayan Payidar Muhtar'ın hikayesini anlatıyor. Ailesi kuşaklar boyunca muhtarlık yapmış olan Payidar, yıllardır süren bu düzeni devam ettiremeyince muhtarlık seçimlerini kaybediyor ve kendi hayatında yönünü kaybetmeye başlıyor. Taksi şoförlüğü, müezzinlik ve pavyon müzisyenliği gibi birbirinden farklı hayatların içinde dolaşan karakter, aslında sürekli olarak çevresinin ondan görmek istediği kişiye dönüşmeye çalışıyor.

Payidar Muhtar'ın Cumhurbaşkanı aday adayı olma kararı da kişisel bir iktidar arzusundan çok, ailesinin ve toplumun gözünde yeniden kabul görmek istemesinden kaynaklanıyor. Ancak bu süreç, onun kim olduğunu, gerçekten ne istediğini ve başkalarının beklentileriyle şekillenen bir hayatın insanı nasıl dönüştürdüğünü sorgulamasına neden oluyor.

Tek kişilik performansıyla sahnede yer alan Doğukan Polat, oyunun en güçlü taraflarından birini oluşturuyor. Polat, Payidar Muhtar karakterinin yaşadığı kırılmaları, savrulmaları ve dönüşümleri yüksek tempolu bir oyunculukla sahneye taşırken; oyun, mizah gücü yüksek dili ve siyasi hicivleriyle dikkati çekiyor. Taşra atmosferi içinde ilerleyen anlatı, modern bireyin toplum içinde kabul görme çabasını, kimlik arayışını ve sürekli başkalarının beklentilerine göre şekillenmesini yer yer sert, yer yer ironik bir tonla ele alıyor.

"Bozkır", aile baskısı, erkeklik rolleri ve toplumun birey üzerindeki yönlendirici etkisini ele alan anlatısıyla sezonun dikkat çeken tek kişilik yapımları arasında gösteriliyor."

Yapımcılığını Mehmet Küçükgünaydın'ın yaptığı oyunun afiş ve dekor tasarımı Rabia Kip Telek'e, kostüm tasarımı R. Dilara Akalın'a ait. Işık tasarımını Eren Uğurhan, hareket tasarımını Seda Özgiş gerçekleştirirken, müzik danışmanlığını Cem Erdost üstleniyor. Yönetmen yardımcıları Fatih Sevdi ve Tanıl Yöntem olarak yer alırken, dekor uygulaması Serkan Kavurt tarafından yapıldı. Afiş fotoğrafları Mürsel Çoban imzası taşırken, video çekim ve kurgu çalışmalarını Berkan Karadede ile Renas Gültekin gerçekleştirdi. Reji asistanlığını Seçil Aras ve Özlem Göksu Dura üstlenirken, yapım ekibinde Salih Ronayi Gültekin yer aldı. Oyunun yapım koordinatörlüğünü ise Ece Şahin ile R. Dilara Akalın yürüttü.

Kaynak: ANKA
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...

"Öcalan'a statü" çağrısına AK Parti'den çok konuşulacak yorum
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım

AK Parti'ye geçen Köksal, Afyonluları bu sözlerle ikna etmeye çalıştı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı

Büyük aşk bitti!

Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde

Fenerbahçe'yi yaktılar! Kesilen ceza servet değerinde
Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu

Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu
Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe'ye "Evet" dedi! Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak

Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

İşte Torreira'ya saldırı anı

Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak