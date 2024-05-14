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Bozkır ilçesinde ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

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Konya'nın Bozkır ilçesinde Vali Kemal Katıtaş İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam Atilla Mete, İlçe Jandarma Komutanı Batuhan Duran, İlçe Emniyet Amiri Uğur Alaca ve kurum personelleri katıldı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Vali Kemal Katıtaş İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi.

Etkinliğe Kaymakam Atilla Mete, İlçe Jandarma Komutanı Batuhan Duran, İlçe Emniyet Amiri Uğur Alaca ve kurum personelleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma trafik Bozkır Alaca Güvenlik Trafik Eğitim Güncel Haberler

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