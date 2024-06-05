Üye Girişi
Haberler

Bozkır Halk Eğitim Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Bozkır ilçesinde bulunan halk eğitim merkezinde düzenlenen yıl sonu sergisi açılışı gerçekleştirildi. Kaymakam ve kurum müdürlerinin katıldığı etkinlikte, kurumun faaliyetleri ve kursiyerlerin başarıları sergilendi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde halk eğitim merkezinde yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kurumun okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Bozkır Kaymakamı Atilla Mete ve kurum müdürleri katıldı.

Bozkır Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Balcı, açılışta, "Kurumumuz bünyesinde düzenlediğimiz 96 kursumuzda 2 bin 984 kursiyerimize hizmet verdik. Bunun dışında lise ve açık ortaokul öğrencilerimiz eğitim aldı." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından ilçe protokolünce açılışı yapılan sergi gezildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bozkır Konya Eğitim Kültür Sanat Güncel Haberler

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

 Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title