Bozkır Devlet Hastanesi'nde KBB ameliyatlarına başlandı

Bozkır Devlet Hastanesi'nde tarihinde ilk kez KBB ameliyatları yapılmaya başlandı.

Bozkır Devlet Hastanesi'ne son kurada atanan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Harun Çoban, KBB polikliniği ve ameliyathanede eksik olan tıbbi cihaz, alet ve sarf malzemelerinin temini sonrası ameliyatlara başladıklarını söyledi.

Son olarak burun tıkanıklığı şikayeti ile polikliniğe başvuru yapan iki hastanın ameliyatını gerçekleştirdiklerini ifade eden Çoban şunları kaydetti:

"Ameliyattan sonra hastanemiz yataklı servisinde yatırdığımız hastalarımızı ameliyat sonrası önerilerinde bulunarak, taburcu ettik. Hastanemiz altyapısının izin verdiği ölçüde, eksik olan diğer cerrahi aletlerimizin de önümüzdeki günlerde alınması ile birlikte KBB alanına giren hemen her ameliyatı hastanemizde gerçekleştirmeyi umuyorum."