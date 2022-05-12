Bozkır'da yangın tatbikatı yapıldı - Haberler

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Bozkır'da yangın tatbikatı yapıldı

AA - Yakup Çetin - Güncel
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Bozkır'da yangın tatbikatı yapıldı

Bozkır'da Destek AFAD Eğitimi ve yangın tatbikatı yapıldı.

BOZKIR, KONYA (AA) - Bozkır'da Destek AFAD Eğitimi ve yangın tatbikatı yapıldı.

Konya İl Afet ve Acil Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Acil Yardım Afet Yönetimi Topluluğu işbirliğinde Bozkır Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitime 90 öğrenci katıldı.

Farkındalık, lojistik, intikal ve güvenlik gibi arama kurtarma eğitimi alan öğrenciler, yangın müdahalesi için de tatbikatta yer aldı.

Eğitimi tamamlayan öğrenciler, AFAD gönüllüsü oldu.

AA / Yakup Çetin - Güncel

Yangın, Bozkır, Konya, AFAD, Güncel, Haberler

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