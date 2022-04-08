Bozkır'da üniversite öğrencileri iftarda buluştu - Haberler

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Bozkır'da üniversite öğrencileri iftarda buluştu

AA - Yakup Çetin - Güncel
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Bozkır'da üniversite öğrencileri iftarda buluştu

Bozkır Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen iftar programında, akademisyenler ile öğrenciler bir araya geldi.

Bozkır Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen iftar programında, akademisyenler ile öğrenciler bir araya geldi.

Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğinin de (BİMDER) destek verdiği okulun bahçesindeki iftar programında, akademisyenler ile öğrencilere Bozkır'ın düğün yemeği ikram edildi.

Okul Müdürü Öğretim Görevlisi Emin Emre Öztürk, yaptığı açıklamada, 11 ayın sultanı ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, BİMDER yetkililerine ve iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Yakup Çetin - Güncel

İmam Hatip Liseleri, Düğün, Güncel, Haberler

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