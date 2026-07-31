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Bozkır'da "Oğuzların İzinde: Prof. Dr. Faruk Sümer Sempozyumu" düzenlendi

Bozkır'da 'Oğuzların İzinde: Prof. Dr. Faruk Sümer Sempozyumu' düzenlendi
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Konya'nın Bozkır ilçesinde, "Oğuzların İzinde: Prof. Dr. Faruk Sümer Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, "Oğuzların İzinde: Prof. Dr. Faruk Sümer Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, Bozkır Belediyesi ev sahipliğinde ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle Bozkır Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumda, Prof. Dr. Faruk Sümer'in arşivlerde iğneyle kuyu kazarak Türk milletinin köklerini aydınlatan muazzam bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

SÜ Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Demirci, Bozkır'ın ilmi köklerine ve Faruk Sümer'in bu topraklardaki geçmişine dikkati çekti.

Kutlu Sümer de babasıyla olan ilişkisini, evdeki hatıralarını anlattı.

Oturumda konuşmacı olan Prof. Dr. İlhan Şahin, Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman, Prof. Dr. Muzaffer Ürekli, Dr. Hakan Daştan, Güner Yınanç ve Ayhan Yüksel gibi akademisyenler ise Faruk Sümer'in ilmi disiplinini, arşiv araştırmalarındaki titizliğini, Çepniler ve Türkmen aşiretleri üzerine yazdığı eserlerin Türk tarih yazımındaki önemini aktardı.

Sempozyumda, SÜ Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü tarafından 2027 yılının ilk yarısında Faruk Sümer anısına özel bir dergi sayısı çıkarılacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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