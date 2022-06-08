Bozdağ: "İstinaf mahkemeleri yargılama süreçlerini uzatan değil azaltan bir fonksiyon ortaya koymaktadır" - Haberler

Bozdağ: "İstinaf mahkemeleri yargılama süreçlerini uzatan değil azaltan bir fonksiyon ortaya koymaktadır"
AA - Sıtkı İlanbey - Güncel
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Salondaki katılımcı detayları İstiklal Marşı'nın okunması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüye çıkışı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda konuştu.
Salondaki katılımcı detayları
İstiklal Marşı'nın okunması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kürsüye çıkışı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu"nda konuştu. (1)
AA / Sıtkı İlanbey - Güncel