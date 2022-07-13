Bozdağ: "İnşallah 2023 Yozgat'ın hızlı trenle buluştuğu yıl olacaktır" Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Saraykent'te toplu açılış törenine ve "Aile Sağlığı Merkezi Kurdele Kesim Töreni"ne katıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Saraykent'te toplu açılış törenine ve "Aile Sağlığı Merkezi Kurdele Kesim Töreni"ne katıldı. (4) "İnşallah 2023 Yozgat'ın hızlı trenle buluştuğu yıl olacaktır. Yine 2023'te Yozgat Bozok havaalanımız da Allah'ın izniyle faaliyete geçecektir" AA / Ahmet Alican Koç - Güncel Bekir Bozdağ Saraykent Yozgat Güncel Haberler

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