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Bozcaada ve Gökçeada'ya Feribot Seferleri İptal Edildi

Bozcaada ve Gökçeada'ya Feribot Seferleri İptal Edildi
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Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., olumsuz hava şartlarının seferleri etkilediğini duyurdu.

Bozcaada ve Gökçeada'ya tüm feribot seferleri iptal edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş firmasından yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Güncel
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