Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Güncelleme:
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılacak olan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ firması, olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada seferlerini durdurdu.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattı ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

