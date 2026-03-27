Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine gerçekleştirilecek feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ firması, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki seferlerin yapılamayacağını duyurdu.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00, 17.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 11.00, 15.00 seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
