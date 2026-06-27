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Bozcaada'ya 19-32 kişilik araçların geçişi yaz boyunca yasaklandı

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaz sezonu boyunca trafiği rahatlatmak amacıyla 19-32 kişilik midibüs ve otobüslerin adaya geçişi yasaklandı. Ayrıca tır, kamyon ve iş makineleri haftanın belirli günlerinde geçiş yapabilecek.

Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yaz dönemi boyunca 19 ila 32 kişilik midibüs ve otobüslerin geçişi yasaklandı.

İlçe Trafik Komisyonu tarafından Geyikli-Bozcaada feribot hattı için yaz sezonu boyunca trafiğin rahatlatılması amacıyla bazı kararlar alındı.

Bu kapsamda adaya 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yasaklandı.

Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise Bozcaada'ya pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçebilecek. Bu tip araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından da alınan kararlar doğrultusunda söz konusu araç sahiplerinin ulaşım planlamalarını bu yönde yapmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Burak Akay
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