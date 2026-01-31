Haberler

Bozcaada'da karaya oturan gemi kurtarıldıktan sonra Yalova'ya götürüldü

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 4 Ocak'ta karaya oturan 'Qendil' adlı ham petrol tankeri, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak bakım ve onarım çalışmaları için Yalova'ya gönderildi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 4 Ocak'ta karaya oturan ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan tanker, "Nene Hatun" acil müdahale gemisi tarafından çekilerek bakım ve onarım çalışmaları için Yalova'ya götürüldü.

Aliağa'dan Yalova'ya giderken bir süre beklediği Bozcaada Demir Sahası'nda fırtınadan etkilenerek 4 Ocak'ta Polente mevkisinde karaya oturan "Qendil" adlı ham petrol tankeri KEGM'e bağlı "Nene Hatun" acil müdahale gemisi, "Gemi Kurtaran", "Kurtarma-16" ve "Kurtarma-17" römorkörleri ile "KEGM-6" ve "KEGM-8" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları refakatinde düzenlenen kurtarma operasyonuyla 16 Ocak'ta bulunduğu bölgeden kurtarılıp yüzdürüldü.

Öğle saatlerinde boğaza giren ve 26 personeli bulunan gemi, "Nene Hatun" acil müdahale gemisi tarafından çekilerek bakım ve onarım çalışmaları için Yalova'ya götürüldü.

Gemiye, "Gemi Kurtaran", "Kurtarma-13", "Kurtarma-18" ve "Kurtarma-20" römorkörleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
