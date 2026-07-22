Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bozbey ile 62 sanık yargılanıyor

Bursa'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından haklarında dava açılan, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu 63 sanığın yargılaması sürüyor.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesince Bursa Bölge Adliye Mahkemesi salonunda görülen ilk duruşmanın üçüncü gününde davada tutuklu sanık Mustafa Bozbey, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, diğer bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Emniyet ekiplerinin adliye çevresinde güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Nilüfer Belediyesinde imar müdürlüğü yapan Selda N, tarafına yöneltilen iddialardaki gayrimeşru gelire tenezzül edecek biri olmadığını ifade etti.

Sanık, 2020 yılında yönetim kararıyla bu göreve getirildiğini, belediyedeki görevinin yalnızca proje tetkiki olduğunu, emsal hesaplarına yönelik yetkisinin hiçbir zaman olmadığını dile getirdi.

Bu süreçte birim amiri Ayşegül E. tarafından kendisine hızlı ve acil onaylama yapması için baskılar gerçekleştirildiğini, işten atılma tehdidi altında bırakıldığını ileri süren sanık, "İmzaladığım dosyalarda kimseye maddi ya da manevi menfaat sağlamadım. Hakkımdaki tüm rüşvet iddialarını reddediyorum." dedi.

Turgay Erdem'in kardeşi Semih A. ise işlemediği suçlardan dolayı yargılandığını ileri sürdü.

Sanık, "İddia edildiği gibi birilerinden para almadım, kimseye para götürmedim. Bu olaylarla hiçbir ilgim yoktur. Mahkemenin adaletine güveniyorum." diye konuştu.

Nilüfer Belediye Meclisi eski üyesi Şemsi O. da Mustafa Bozbey'le yıllar önce siyasi bir husumet yaşadıklarını ve 13 yıldır kendisiyle görüşmediğini savundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, Emin A'nın ısrarla kendisiyle görüşmek istediğini, bunun üzerine kısa bir süre görüşüp ayrıldığını, daha sonra Emin A'nın sosyal medyada kendisiyle ilgili paylaşımlara başladığını ifade etti.

Şemsi O, hakkındaki örgüt üyeliği iddiasını da reddetti.

Duruşma, diğer bazı sanık ve avukatlarının dinlenmesiyle devam etti.

Operasyon ve soruşturma süreci

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nilüfer ilçesinde dönemin belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine 31 Mart'ta, Mustafa Bozbey'in yanı sıra eşi S. Bozbey, kızı S.G, kardeşleri R. Bozbey ve E. Bozbey ile bazı belediye çalışanları ve rüşvet verdiği öne sürülen çok sayıda iş insanının da aralarında yer aldığı 57 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen 56 şüpheliden Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli 4 Nisan'da tutuklanmıştı.

Bu kişilerin dışında "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan 14 Ekim 2025'te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 7 şüphelinin bu dosya kapsamında da tutuklanmasına karar verilmişti.

Daha sonra sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede Mustafa Bozbey'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet almak", "imar kirliliğine neden olmak" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlarından 402 yıla kadar hapsi istenmişti.

İddianamede, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in 946 yıla kadar, diğer 61 sanığın ise farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması talep edilmişti.