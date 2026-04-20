Yayla evlerine girip, mahallelere dolaşan ayılar kamerada

Trabzon'da kış uykusundan uyanan bozayılar, yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inmeye başladı. Yüksek kesimlerdeki evlere giren ayılar, kapı ve pencereleri kırarak içeri girdi.

TRABZON'da kış uykusundan uyanan, yiyecek aramak için gittikleri yüksek rakımlı mahalleler ile yaylalarda evlerin kapılarını kıran bozayılar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kentte havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan bozayılar, yiyecek bulmakta zorlanınca yerleşim yerlerine yöneldi. Araklı, Akçaabat ve Şalpazarı ilçelerinin yaylaları ile yüksek kesimlerdeki mahallelerde görülen ayılar, bazı evlerin kapı ve pencerelerini kırarak içeri girdi. Evlerde yiyecek arayan ayıların eşyaları dağıttığı ve zarar verdiği görüldü. Yaylaya giden vatandaşlar, evlerinde oluşan hasarı görünce şaşkınlık yaşadı.

Mahalle aralarında dolaşan ve yayla evine giren ayılar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; bir ayının pençesiyle yayla evinin kapısını açtığı ve etrafa bakındığı, başka bir ayının ise mahalle aralarında gezindiği görüldü.

Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Görüntü dünyayı ayağa kaldırdı: İsrail ordusu özür diledi

İsrail özür dilemek zorunda kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde

Erdoğan “Felaket” demişti! Veriler en düşük seviyeyi gösterdi
Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

"Savaşmayın sevişin! Bakın biz başladık"
Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü

Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü
Görüntü dünyayı ayağa kaldırdı: İsrail ordusu özür diledi

İsrail özür dilemek zorunda kaldı
Cumhurbaşkanını ekonomi sınıfında uçarken görenler şaşkına döndü

Cumhurbaşkanını ekonomi sınıfında uçarken görenler şaşkına döndü
Sabancı Holding el sıkıştı! Dev satış gerçekleşiyor

Sabancı Holding el sıkıştı! Dev satış gerçekleşiyor