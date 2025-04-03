Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması ve sonrasında başlayan protestolara katılan çok sayıda öğrencinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle başlayan boykot çağrıları sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

CHP'nin çağrısı sonrası geleneksel ve sosyal medyada yapılan boykot çağrılarındaki ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlatılmıştı.

16 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından başlatan soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÜNLÜ OYUNCU DA GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

Gözaltına alınan kişiler arasında "Şakir Paşa Ailesi" isimli diziyle tanınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da yer aldığı öğrenildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri, boykot çağrısında bulunmuştu. Bu çağrılar kapsamında, 2 Nisan'da alışveriş yapmama ve bazı markaları boykot etme eylemleri düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu boykot çağrılarını "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.