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Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin yaptığı "boykot çağrısı"na ilişkin 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonla ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması ve sonrasında başlayan protestolara katılan çok sayıda öğrencinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle başlayan boykot çağrıları sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

CHP'nin çağrısı sonrası geleneksel ve sosyal medyada yapılan boykot çağrılarındaki ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlatılmıştı.

16 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından başlatan soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÜNLÜ OYUNCU DA GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

Gözaltına alınan kişiler arasında "Şakir Paşa Ailesi" isimli diziyle tanınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da yer aldığı öğrenildi.

Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da varCem Yiğit Üzümoğlu

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri, boykot çağrısında bulunmuştu. Bu çağrılar kapsamında, 2 Nisan'da alışveriş yapmama ve bazı markaları boykot etme eylemleri düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu boykot çağrılarını "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (43)

Haber YorumlarıKablobükücü:

Elebaşı Özgür Özel, ondan başlayın

Yorum Beğen217
Yorum Beğenme190
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Haber YorumlarıHasan Bozkurt:

Bence once ozgur ozel alinmasi lazim yilanin basini ezecen once

Yorum Beğen196
Yorum Beğenme184
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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Yuh artık. Erdogan kendisi de boykot çağrılarında bulunmuştu. Tabi kendine yakın şirketler olunca işler değişiyor. Bu AKP karsı iftiralar hepsi doğru Hukuk sadece ona çalışıyor. Demokrasi bitmiştir.

Yorum Beğen204
Yorum Beğenme151
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Haber YorumlarıLoup Gris:

İçerde yer kalmazsa denize döküverin gitsin.

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme131
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Haber Yorumlarıfikret ipek:

BU VANDALLAR NEYİN PEŞİNDE.BUNLARDAN BU ÜLKEYE ZARARDAN BAŞKA HAYIR GELMEZ.EKREMİNİZ SOYMADI İSE MAHKEM EDE İSPATLASIN TEMİZE ÇIKSIN.ADALET VANDALLIKLAMI YAPILIYOR EŞKİYA SÜRÜSÜ ÇALMADI DA DİYEMİYORSUNUZ.YAZIKLAR OLSUN.TÜRK MİLLETİ SİZE TOKAT GİBİ BOYKOT CEVABINI VERDİ

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme130
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Haber YorumlarıNostalji Eserler:

Cmhurbaskanınıda göz altına alın o da boykot yapın diyordu.

Yorum Beğen115
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Haber Yorumlarıdikduran adam:

kafalarını kırın

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme119
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Haber YorumlarıYusuf Karaçam:

Polisin yetmediği yetişemedi yerde halk hazırda bekliyor haberiniz olsun

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme123
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Haber YorumlarıDağıstan:

İnsanlara zorla alış veriş yaptıracaklar. Oysa boykot yönetimin işine gelir. Alış veriş yapılmazsa enflasyon düşer. Allah akıl fikir versin

Yorum Beğen59
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Haber YorumlarıLeven Ergün:

MAKARONILER ENSARONILERI EVLERINDE MISAFIR EDERSE EKONOMİ ŞAHA KALKAR AKSİ HALDE ÇIKIŞ OLMAZ

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme36
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