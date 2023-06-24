Boydak Holding'in firari ortağı Mustafa Boydak yakalandı

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezası onanan Boydak Holding'in ortaklarından firari durumdaki Mustafa Boydak, Ataşehir'de yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilen Boydak Holding'in ortaklarından Mustafa Boydak'a örgüt üyeliğinden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası onandı. Bunun üzerine yakalanmasına yönelik çalışma başlatılan Mustafa Boydak, Ataşehir'de kaldığı adreste gözaltına alındı.

Ataşehir Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Boydak'ın kesinleşen hapis cezası infaz savcılığınca yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.