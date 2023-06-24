FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak, İstanbul'da yakalandı

FETÖ üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak Holding'in ortaklarından firari durumdaki Mustafa Boydak, İstanbul Ateşehir'de yakalandı. 7 yıl 6 aylık hapis cezası onanan Boydak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 7 yıl 6 aylık hapis cezası onanan Boydak Holding'in ortaklarından firari durumdaki Mustafa Boydak, Ataşehir'de yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Boydak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TMSF'YE DEVREDİLMİŞTİ

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası onanan, TMSF'ye devredilen Boydak Holding'in ortaklarından Mustafa Boydak'ın Ataşehir'de olduğunu belirledi.

TUTUKLANDI

Bank Asya'da şirketi adına açılmış hesabının bulunduğu belirlenen, 29 Temmuz 2016'da Kayseri'de FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan, daha sonra yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası onan Boydak, Ataşehir Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Boydak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.