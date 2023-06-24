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FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak, İstanbul'da yakalandı

Güncel Haberler

FETÖ üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak Holding'in ortaklarından firari durumdaki Mustafa Boydak, İstanbul Ateşehir'de yakalandı. 7 yıl 6 aylık hapis cezası onanan Boydak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 7 yıl 6 aylık hapis cezası onanan Boydak Holding'in ortaklarından firari durumdaki Mustafa Boydak, Ataşehir'de yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Boydak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TMSF'YE DEVREDİLMİŞTİ

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası onanan, TMSF'ye devredilen Boydak Holding'in ortaklarından Mustafa Boydak'ın Ataşehir'de olduğunu belirledi.

FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak, İstanbul'da yakalandı

TUTUKLANDI

Bank Asya'da şirketi adına açılmış hesabının bulunduğu belirlenen, 29 Temmuz 2016'da Kayseri'de FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan, daha sonra yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası onan Boydak, Ataşehir Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Boydak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Boydak Boydak Holding Ataşehir 3. Sayfa Güncel Haberler

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