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Boyabat'ta yeni bir cami ibadete açıldı

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Boyabat ilçesine bağlı Günpınar köyü Çalış Mahallesi'nde tamamlanan Çalış Birlik Camisi, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı. Caminin yapılışında emeği geçenlere plaket verildi.

Boyabat ilçesine bağlı Günpınar köyü Çalış Mahallesi'nde tamamlanan Çalış Birlik Camisi, ibadete sunuldu.

Zemin katında yemekhanesi olan iki katlı cami, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve vatandaşların katılımıyla ibadete açıldı.

Maviş, caminin tamamen vatandaşlar tarafından yaptırıldığını dile getirerek, "Gündüzlülerin İstanbul'da inşa ettikleri sosyal alanları olan dernek binaları Sinoplu derneklere örnek olmuştur. Köylerine de sahip çıkarak, kendi imkanlarıyla güzel bir cami inşa ettikleri için dernek başkan ve yöneticilerini tebrik ve teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul Gündüzlüler Derneği Başkanı Fikret Kara, Çalış Birlik Camisi adını verdikleri camiyi daha çok İstanbul ve gurbette yaşayan mahalleli iş insanları ve hayırseverlerin destekleriyle inşa ettiklerini söyledi.

Törende caminin yapılışında emeği geçenlere dernek yetkilileri tarafından plaket verildi.

Törene İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, AK Parti Boyabat İlçe Başkanı Kadir Çok ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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