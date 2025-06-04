Boyabat'ta Uzlaştırma Bürosu Başarıyla Çalışıyor

Boyabat'ta Uzlaştırma Bürosu Başarıyla Çalışıyor
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2024 yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde uzlaştırma bürosuna gelen 270 dosyadan 169'u uzlaşmayla sonuçlandırıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, uzlaştırma uygulamasının adaletin hızlanmasına katkı sağladığını vurguladı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2024 yılında uzlaştırma bürosuna gelen 270 dosyadan 169'u tarafların uzlaştırılmasıyla sonuçlandırıldı.

Uzlaştırmacılar Günü dolasıyla adliye binasında düzenlenen programda konuşan Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, uzlaştırma uygulamasının muhtemel iş yükünü hafifleterek adaletin hızlanmasına katkı sunduğunu söyledi.

Adliyelerinde 20 uzlaştırmacının görev yaptığını vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

"2024 yılında uzlaştırma bürosuna gelen 270 dosyadan 169'u uzlaşmayla sonuçlandırılmış, yüzde 62 başarı sağlanmıştır. 2025 yılında ise bugüne kadar gelen 108 dosyadan 49'u uzlaşmayla sonuçlanmış olup, 28 dosyanın uzlaştırma işlemleri devam etmektedir. Emekleri, gayretleri ve özverili çalışmaları gösteren tüm uzlaştırmacılarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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