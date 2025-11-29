Boyabat'ta Traktör Dereye Devrildi: 3 Yaralı
Sinop'un Boyabat ilçesinde bir traktörün dereye devrilmesi sonucu biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde traktörün dereye devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Mustafa Y'nin kullandığı 57 ACA 742 plakalı römorklu traktör, Dodurga köyü yakınlarında kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki Ahmet K. ve Yeşim K. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel