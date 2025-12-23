Sinop'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Y. idaresindeki 34 FKU 12 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Kuyucakpınar köyü mevkisinde Ramazan K'nin kullandığı 57 ABC 040 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ramazan K, sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel