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Boyabat'ta Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Boyabat'ta Trafik Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde Trafik Haftası kapsamında sürücülere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Kaymakam Enver Yılmaz'ın katıldığı programda, emniyet kemeri kullanımı ve diğer trafik kuralları hakkında uyarılar ile broşürler dağıtıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde Trafik Haftası kapsamında sürücülere yönelik trafik kuralları bilgilendirmesi yapıldı.

Hafta çerçevesinde Kaymakamlık tarafından Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen programda, emniyet ve jandarma ekiplerince durdurulan araç sürücülerine trafik kuralları hakkında bilgiler aktarılarak, tavsiyelerde bulunuldu.

Programa katılan Kaymakam Enver Yılmaz da sürücülerle bir süre sohbet ederek, özellikle emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Program kapsamında ilçe meydanında açılan stantta ise vatandaşlara broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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