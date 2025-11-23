Boyabat'ta Sokak Hayvanları İçin Doğal Yaşam Alanı Açıldı

Boyabat Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının tedavisi ve barındırılması amacıyla oluşturulan "Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı" hayvanseverler tarafından ziyaret edildi.

Ziyarete katılanlar, evlerinde hazırladıkları ve satın aldıkları yiyecekleri alandaki köpekleri kendi elleriyle verdi.

Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, alana gelerek hayvanseverlere destekleri için teşekkür etti. Vatandaşların istek ve önerilerini dinleyen Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3-5 aylık süreçte hizmet vermeye başlayan aalanın bir barınak değil hayvanseverlerin ifadesiyle bir bakımevi olduğunu belirti.

Kara, burada yavrularıyla birlikte 340 köpeğin bulunduğunu, erkeklerin tamamının kısırlatırıldığını söyledi.

Eksikliklerin hayvanseverlerin uyarıları doğrultusunda gidereceklerini alanın zamanla daha temiz ve ağaçlandırılmış hale geleceğini ifade eden Kara, "Biz hayvanların yiyeceğini resmi kuruluşlardan satın alıyoruz. Gönüllü vatandaşlarımız evlerindeki yemek artıklarını buraya getiriyor. Gönüllülerin sayıları gittikçe artıyor. Zamanla daha da artacağına inanıyorum. Buraya gelemeyen vatandaşlarımız belediyeyi ararlarsa yemek artıklarını biz alabiliriz." dedi.

Kara, köpeklerini sokağa terkeden vatandaşlara da seslenerek "Köpeğinize bakamayacak durumdaysanız. Rastgele sokağa bırakmayın. Bu durumda köpek de zarar görüyor, vatandaşlar da korkuyor, endişeleniyor. Bizi arayın, gelelim alalım." şeklinde konuştu.

Ziyarette Boyabat Belediyesi Veteriner Hekimi Arif Kara da çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hayvansever Ezgi Keleş de hayvanları çok sevdiğini ve evde de beslediğini belirterek, hayvan sevgisinin önemine dikkat çekti. Nazlı Tekin de yapılan hizmetler için Boyabat Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür etti.