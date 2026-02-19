Haberler

Boyabat'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi

Boyabat'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi
Güncelleme:
Boyabat Kaymakamlığı tarafından "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" temasıyla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna iftar programı düzenlendi.

Boyabat Kaymakamlığı tarafından "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" temasıyla şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları onuruna iftar programı düzenlendi.

Kaymakamlık Salonu'nda düzenlenen iftar programında Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, şehit ve gazi yakınları ile iftarda bir araya geldi.

Yüksel, yaptığı konuşmada, ülkenin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden şehit yakınları ile gazilerle iftar programında bir araya geldiklerini belirterek, "Sizler bize aziz şehitlerimizin emanetisiniz. Tüm şehit ve ahirete intikal etmiş gazilerimizin ruhu şad olsun. Şehitlik ve gaziliğin hiçbir karşılığı yoktur, bu fedakarlık hiç bir şeyle ölçülemez. Bu vatan ve milletimiz sizlere minnet ve şükran borçludur. Şehit yakınları ve gazilerimize sahip çıkmak devletimizin en önemli ve öncelikli görevlerindendir." ifadelerini kullandı.

Yüksel, programın ardından misafirleri uğurlarken şehit yakını ve gazilerin çocuklarına da hediyeler verdi.

Programa Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Doğu Kan Altın, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

