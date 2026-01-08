Haberler

Boyabat'ta öğrencilerine yönelik ingilizce ve matematik kursu açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde, öğrencilere yönelik İngilizce ve matematik kursu düzenlendi. Boyabat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kurslar, öğrencilerin fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlıyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrencilerine yönelik ingilizce ve matematik kursu düzenlendi.

Boyabat Belediyesi Meslek Eğitim Kursları Merkezi tarafından açılan kurslardan öğrenciler ücretsiz olarak yararlanacak.

Belediye Başkanı Hasan Kara, kurs açılışında yaptığı konuşmada, kursları açmalarındaki sebebin çocuklar arasında fırsat eşitliği sağlamak olduğunu söyledi.

Hiçbir çocuğun eğitim yarışından geri kalmaması gerektiğini vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın birçoğu paralı özel eğitim kurumlarından ders alamaz. Bu noktada çocuklarımızın yarışta geri kalmamaları için isteyen çocuklarımıza ücretsiz kurs verelim dedik. Velilerimiz memnun, öğrencilerimiz istekli. İnşallah öğrencilerimiz hedefledikleri eğitim kurumlarını kazanarak ailelerine, ülkemize faydalı bireyler olur."

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi

Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi inci gibi yan yana dizildi
Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi

Ve mutlu son! Galatasaray ilk transferini yaptı
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi

Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi inci gibi yan yana dizildi
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu

Herkes ne çıkacak diye bekledi, görenlerin ağzı açık kaldı
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum

Kentteki su kesintisine isyan etti: Çırılçıplak soyunmak istiyorum