Boyabat'ta öğrencilerine yönelik ingilizce ve matematik kursu açıldı

Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrencilerine yönelik ingilizce ve matematik kursu düzenlendi.

Boyabat Belediyesi Meslek Eğitim Kursları Merkezi tarafından açılan kurslardan öğrenciler ücretsiz olarak yararlanacak.

Belediye Başkanı Hasan Kara, kurs açılışında yaptığı konuşmada, kursları açmalarındaki sebebin çocuklar arasında fırsat eşitliği sağlamak olduğunu söyledi.

Hiçbir çocuğun eğitim yarışından geri kalmaması gerektiğini vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın birçoğu paralı özel eğitim kurumlarından ders alamaz. Bu noktada çocuklarımızın yarışta geri kalmamaları için isteyen çocuklarımıza ücretsiz kurs verelim dedik. Velilerimiz memnun, öğrencilerimiz istekli. İnşallah öğrencilerimiz hedefledikleri eğitim kurumlarını kazanarak ailelerine, ülkemize faydalı bireyler olur."