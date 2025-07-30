Boyabat'ta Kamyon-Otomobil Çarpıştı: Anne ve Oğlu Yaralı

Boyabat'ta Kamyon-Otomobil Çarpıştı: Anne ve Oğlu Yaralı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu anne Bedriye Kurt ve 3 yaşındaki oğlu Muhsin Kurt yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada anne ve oğlu yaralandı.

Mehmet Ali Demir'in kullandığı 60 KV 666 plakalı kamyon, ilçe merkezindeki Adnan Menderes Bulvarı'nda Bedriye Kurt idaresindeki 57 AAJ 190 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobildeki Bedriye Kurt ile 3 yaşındaki oğlu Muhsin Kurt yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı anne-oğul, gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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