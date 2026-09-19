Haberler

Boyabat'ta Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boyabat'ta Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Boyabat Kaymakamlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna program düzenlendi.

Boyabat Kaymakamlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna program düzenlendi.

Kaymakam Ömer Özbay, Kaymakamlıkta düzenlenen program öncesinde şehit yakınları, gaziler ve yakınlarını karşılayıp sohbet etti.

Özbay, vatan için şehadet şerbeti içmiş şehitler ve yakınları ile vatan için gazi olmuş gaziler ve yakınlarının baş tacı olduğunu söyledi.

Devletin temsilcisi olarak kapılarının her zaman açık olduğunu vurgulayan Özbay, "Herhangi bir derdinizde, tasanızda bunu bize bildirdiğinizde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Bazı ailelerimizle tanıştık. Bundan sonra da sizlere ziyarette bulunarak tanışacağım. Sayın Valimizin de talimatlarıyla şehitlerimizin şehadet tarihlerinde sizlere ziyaret edeceğiz. Gazilerimize ve yakınlarına da ziyaretlerde bulunacağız. Aileleriyle tanışacağız. ?İnşallah gönül bağıyla, huzurla, mutlulukla aile olarak vakit geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa Belediye Başkan Vekili Bedia Yayla, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Doğu Kan Altın, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı

Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Suriye'de korkutan gece! Mühimmat deposunda art arda patlamalar

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Gökyüzü bir anda alev topuna döndü
Esad rejiminin kaçak generali kıskıvrak yakalandı

Kaçak general yakalandı!
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu

Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi! Sonrası çok daha ilginç
ABD'den İran'a dikkat çeken mesaj: Kapı hâlâ açık

ABD'den İran'a açık kapı: Masaya dönün
İstanbul ve Muğla'da çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi

Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde
Sapanca'da kan donduran olay! Tartıştığı annesini tabancayla öldüren 16 yaşındaki çocuk kaçtı

Tartışma kanlı bitti! Anne İpek'i vuran 16 yaşındaki oğlu kaçtı
Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada

Bariyerleri aşıp içeri daldılar! O anlar kamerada

Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı

Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı