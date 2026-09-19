Boyabat'ta Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi

Boyabat Kaymakamlığı tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna program düzenlendi.

Kaymakam Ömer Özbay, Kaymakamlıkta düzenlenen program öncesinde şehit yakınları, gaziler ve yakınlarını karşılayıp sohbet etti.

Özbay, vatan için şehadet şerbeti içmiş şehitler ve yakınları ile vatan için gazi olmuş gaziler ve yakınlarının baş tacı olduğunu söyledi.

Devletin temsilcisi olarak kapılarının her zaman açık olduğunu vurgulayan Özbay, "Herhangi bir derdinizde, tasanızda bunu bize bildirdiğinizde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Bazı ailelerimizle tanıştık. Bundan sonra da sizlere ziyarette bulunarak tanışacağım. Sayın Valimizin de talimatlarıyla şehitlerimizin şehadet tarihlerinde sizlere ziyaret edeceğiz. Gazilerimize ve yakınlarına da ziyaretlerde bulunacağız. Aileleriyle tanışacağız. ?İnşallah gönül bağıyla, huzurla, mutlulukla aile olarak vakit geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa Belediye Başkan Vekili Bedia Yayla, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Doğu Kan Altın, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA