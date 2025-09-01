Boyabat'ta Devrilen Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Sinop'un Boyabat ilçesinde, sürücüsü M.Ş. olan kamyonun devrilmesi sonucu kazada sürücü yaşamını yitirdi. Olay, Boyabat-Sinop kara yolunun 27. kilometresinde meydana geldi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
M.Ş. (37) idaresindeki 55 ARK 475 plakalı kamyon, Boyabat-Sinop kara yolunun 27. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
M.Ş'nin cenazesi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel