Boyabat'ta Devrilen Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Sinop'un Boyabat ilçesinde, sürücüsü M.Ş. olan kamyonun devrilmesi sonucu kazada sürücü yaşamını yitirdi. Olay, Boyabat-Sinop kara yolunun 27. kilometresinde meydana geldi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

M.Ş. (37) idaresindeki 55 ARK 475 plakalı kamyon, Boyabat-Sinop kara yolunun 27. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

M.Ş'nin cenazesi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
