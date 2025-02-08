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Boyabat'ta çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenlendi

Boyabat'ta çocuklara yönelik sinema etkinliği düzenlendi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye tarafından çocuklara yönelik sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye tarafından çocuklara yönelik sinema etkinliği gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklara, "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2" animasyon filmi izletildi.

Belediye Başkanı Hasan Kara, gazetecilere, beklediye olarak bu tür etkinlikleri daha sıklıkla yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kara, şöyle konuştu:

"Her zaman halkımızın refahını öncelikli görüyoruz. Bu tür etkinliklerle toplumun her kesimine dokunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda şehrimizin kültürel zenginliğine katkıda bulunmak için belediye olarak kültür ve sanat ve spor alanındaki yatırımlara devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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