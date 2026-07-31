Boyabat'ta çıkan anız yangını söndürüldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü

Kadınlı köyü yakınlarında çıkan anız yangınını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek alevleri köye ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Kaynak: AA