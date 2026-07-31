Boyabat'ta çıkan anız yangını söndürüldü
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldüKadınlı köyü yakınlarında çıkan anız yangınını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan anız yangını, ormana sıçramadan söndürüldü
Kadınlı köyü yakınlarında çıkan anız yangınını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek alevleri köye ve ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.
Kaynak: AA