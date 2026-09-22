Boya yaparken fenalaşan 55 yaşındaki kişi Burdur'da hayatını kaybetti

Boya yaparken fenalaşan 55 yaşındaki kişi Burdur'da hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da boya yapmak için Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki bir eve giden 55 yaşındaki kişi, burada fenalaşarak hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen kişinin cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Burdur'da boya yaptığı sırada fenalaşan kişi hayatını kaybetti.
Boya yapmak için Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesinde bir eve giden Mehmet Mutlu (55) burada fenalaştı.
İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Mutlu'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Mutlu'nun cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA