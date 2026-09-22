Haberler

Boya yaparken fenalaşan 55 yaşındaki kişi Burdur'da hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boya yaparken fenalaşan 55 yaşındaki kişi Burdur'da hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da boya yapmak için Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki bir eve giden 55 yaşındaki kişi, burada fenalaşarak hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen kişinin cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burdur'da boya yaptığı sırada fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Boya yapmak için Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesinde bir eve giden Mehmet Mutlu (55) burada fenalaştı.

İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Mutlu'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Mutlu'nun cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis

Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı

Aynı evde 3 erkek cesedinin bulunduğu olayda sır perdesi aralandı
4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada

4 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Sane? Galatasaray şimdi ikinci şoktan korkuyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Galatasaray ikinci şoktan korkuyor
Mide balonu taktırırken ölen 22 yaşındaki öğrencinin raporu çıktı! Balon yemek borusunda şişirilmiş

Kilo vermek için gitmişti! Balon mideye değil oraya şişirilmiş
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu

Görgü tanıkları saldırganın yaptıklarını anlattı: Küfür edip...
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark 15 puan oldu

Son seçim anketinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu
Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu

Katliam gecesi! Eve giren polis 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı