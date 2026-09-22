Boya yaparken fenalaşan 55 yaşındaki kişi Burdur'da hayatını kaybetti

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Burdur'da boya yaptığı sırada fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Boya yapmak için Emek Mahallesi Yahya Kemal Caddesinde bir eve giden Mehmet Mutlu (55) burada fenalaştı.

İhbar üzerine eve 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Mutlu'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Mutlu'nun cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA